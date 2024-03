MasterChef Suomi: Kana salviavoilla ja sahramirisotto, Nean resepti

Aloita kanaliemestä. Lämmitä kattilassa 1 rkl oliiviöljyä. Halkaise ja kuori yksi salottisipuli, lisää se kattilaan. Mikäli käytät kokonaista kanaa, paloittele kana, ja laita osat joita et tarvitse kattilaan sipulin kanssa. Kuullota kanaa ja sipulia hetki. Lisää 2 purkkia kanalientä. Anna liemen kiehua hiljalleen.

Lisää samalle pannulle 2 rkl voita ja 2 rkl öljyä. Hienonna 1 salottisipuli hienoksi kuutioksi. Lisää sipuli pannulle ja kuullota. Lisää sahrami. Lisää risottoriisi ja kuullota hetki. Lisää 2 dl valitsemaasi viiniä ja anna sen imeytyä riisiin. Siivilöi aiemmin tekemäsi kanaliemi, ja varmista, että siivilöity liemi kiehuu paistinpannun viereisellä levyllä hiljalleen. Imeytä risottoon kanalientä kauhallinen kerrallaan koko ajan samalla sekoittaen. Lisää seuraava kauhallinen aina kun edellinen on imeytynyt riisiin. Keitä risottoa risottopaketin ohjeen mukaan, noin 15-20 min, kunnes risotto on kypsää, mutta purutuntuma on edelleen jäljellä. Nosta risotto levyltä ja viimeistele risotto voilla, mascarponella ja raastetulla pecorinolla. Risoton tulisi olla viimeistelyn jälkeen löysää ja kiiltävää. Mausta suolalla, pippurilla ja tarvittaessa puolikkaan appelsiinin mehulla.