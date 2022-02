MasterChef: Poroa ja palsternakkaa – Santun resepti

Pilko salottisipulit ja kaksi valkosipulin kynttä, puolita kirsikat ja lisää hieman timjamia ja paista öljyssä pannulla. Kun salottisipulit ovat läpikuultavia, lisää konjakki. Kun konjakki on lähes haihtunut, lisää punaviini. Kun punaviini on muuttunut siirappimaiseksi, lisää villiriistaliemi ja keitä kasaan kunnes koostumus on hieman paksuuntunut. Siivilöi liinan läpi.