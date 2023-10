MasterChef: Antti Lukkari signature dish

Sveitsiläinen marenki: Sekoita kaikki aineet keskenään korkeassa kulhossa sauvasekoitinta käyttäen. Kuumenna vesihauteessa koko ajan sekoittaen kunnes massa on 55’C.

Vatkaa yleiskoneessa medium high nopeudella noin 5min, tai kunnes marenki on ”hard peak”. Laita massa pursotinpussiin jossa on laakea tylla. Pursoita puolipallomuotin päälle aloittaen ruusun ”sydämestä” ja siitä lehti kerrallaan kunnes ruusu on valmis. Tomuta vadelmapulverilla. (pakastekuivattu)