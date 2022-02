Laskiaispullat: Yhdeksän eri täytettä

Laskiaispullien tuunaaminen on helppoa! Kurkista kaappiisi ja kokeile erilaisia täytteitä kermavaahdon kanssa. Ja jos haluat helpottaa tekemistä, osta kaupan valmiit pakastepullat, paista ja täytä jäähtyneenä! Täytevaihtoehdot on laskettu kahdellekymmenelle pullalle. Mikäli valmistat erilaisia pullia, varaa kutakin täytettä 2-3 tl per pulla