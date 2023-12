Koko Suomi leipoo: Suklaiset pekaani-minijuustokakut, Nanetten resepti

PURSOTUKSET: Mittaa suklaa ja kuohukerma kattilaan. Kuumenna seosta pikkuhiljaa, kunnes suklaa on sulanut ja seos on tasainen. Anna suklaaganachen jäähtyä. Vaahdota ganache kevyesti sähkövatkaimella. Siirrä suklaaganache pursotinpussiin, jonka päässä on tähtitylla.