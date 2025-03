Koko Suomi leipoo: Pitsinen Homity pie, Lauran resepti

PIIRAKKAPOHJA: Sekoita jauhot keskenään. Nypi voi jauhoihin, kunnes seos on tasaisen murumaista (onnistuu myös yleiskoneen

leikkuuterällä leikkuukulhossa ajaen.). Lisää kananmuna ja sekoita/vaivaa hieman, kunnes muodostuu taikina. Jos seos on edelleen liian kuivaa, voit lisätä kylmää vettä pienen lirun kerrallaan, kunnes taikina on koossa pysyvää ja muovailtavaa. Muotoile litteäksi palloksi ja laita kylmään kelmulla peitettynä.

TÄYTE+VIIMEISTELY: Kuori, puolita ja siivuta perunat ohuiksi siivuiksi. Leikkaa/irrottele parsakaali pieniksi kukinnoiksi. Kuori, puolita ja siivuta sipulit ohuiksi siivuiksi ja kuori ja pilko valkosipuli pieneksi. Riivi timjamista lehtiä n.3tl (vaihtoehtoisesti käytä 1 tl kuivattua timjamia). Silppua persilja pieneksi. Raasta cheddarjuusto. Ei tarvitse olla ihan hienoa raastetta, rouheampi käy hyvin. Laita suuri paistinpannu kuumenemaan, sulata 40 g voita siinä ja lisää sipulisiivut,

ripaus suolaa, sekä hunaja. Paistele miedolla lämmöllä harvakseltaan sekoittaen, jotta sipuli pehmenee ja ottaa varovasti väriä, tähän on hyvä kulua ainakin 10 minuuttia. Lisää sitten vesi, valkosipulit, peruna, parsakaali ja timjami pannulle mukaan. Kypsennä vielä 15–20 min matalalla lämmöllä kannen alla. Perunan ei ole tarkoitus paistua, vain kypsyä. Lisää nyt pannulle kerma, sinappi, puolet juustoraasteesta, puolet persiljasta ja suolaa

maun mukaan, sekoittele hieman ja nosta pois hellalta odottamaan.

PIIRAAN KOKOAMINEN: Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen (kiertoilmauunissa riittää 180 astetta). Valitse vähintään 20 cm leveä ja 5 cm syvä (irtopohja)vuoka. Voitele vuoka. Ota piirastaikina jääkaapista ja ota siitä vajaan tennispallon kokoinen nokare erikseen. Painele loppu taikina vuoan pohjalle ja reunoille tasaisesti. Ripota puolet jäljellä olevasta juustoraasteesta piiraan pohjalle. Kaada sitten täyte pannulta vuokaan ja ripottele loppu juustoraaste piiraan päälle. Kauli nyt jäljellä oleva taikinanokare muutaman millin paksuiseksi ja ota muoteilla erikokoisia lehtikuvioita taikinasta. Asettele taikinakuvioita piiraan reunoille ja keskelle. Voitele reunat ja taikinakoristeet kananmunalla. Paista uunin keskitasolla 35 min, kunnes täyte kuplii ja piiras on saanut hyvin väriä. Voit laskea uunin lämpötilaa 180 asteeseen paiston aikana, jos pinta meinaa ottaa liikaakin väriä. Asettele parmesaanipitsejä hieman jäähtyneen piiraan päälle, niin ettei lehtikoristeet kuitenkaan peity ja ripottele persiljaa vielä sopiviin kohtiin.

PARMESAANIPITSI: Raasta parmesaani karkeaksi raasteeksi. Nostele raaste pikkukeoksi pellille leivinpaperin päälle. Paista 200 asteisessa uunissa n. 5 minuuttia, kunnes juusto on kullanruskeaa. Anna jäähtyä.