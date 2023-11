Koko Suomi leipoo: Mangoiset emojileivokset, Jari

POHJA: Laita uuni kuumenemaan 175’C. Nypi tai vatkaa koneella voi ja jauhot hiekkamaiseksi ja tasaiseksi seokseksi. Lisää sokeri pikkuhiljaa ruokalusikallinen kerrallaan. Vatkaa tasaiseksi. Lisää rikki vatkattu kananmuna. Sekoita tasaiseksi ja anna levätä hetki kylmässä tuorekelmuun käärittynä, ettei taikina kuivahda. Kun taikina on hieman asettunut, ota massasta pieniä määriä kerrallaan ja paina tortillaprässillä ohueksi levyksi.

Ota muotilla (7cm) pyöreitä paloja pohjaksi. Toisella alustalla kaulitse taikinaa suorakaiteen muotoiseksi ja leikkaa noin. 2cm paksuisi kaistaleita. Asettele piirakkarenkaat silikonialustan päälle (pyöreät piirakkarenkaat, halkaisija 7 cm). Aseta pohja ja reunakappaleet muottiin ja leikkaa tarvittaessa ylimääräiset pois. Mikäli taikina on hankalaa muovata tai leikata, aseta pelti muotteineen hetkeksi kylmään.

Kun kaikki 12kpl piirakkapohjia on valmiita, pistele niitä vähän haarukalla ja laita ne hetkeksi kylmään. Valmista sillä välin mangocurd. Paista piirakkapohjia 175’c asteisessa uunissa n. 12 minuuttia. Tarkista kypsyys. Kun piirakkapohjat ovat valmiita, laita ne jäähtymään ja peitä liinalla, etteivät ne kuivahda.

MANGO CURD: Kuori ja soseuta mango tehosekoittimella tasaiseksi. Sekoita kattilassa mangopyree, keltuaiset, sokeri, limemehu. Kuumenna vesihauteessa, kunnes seos on tasaista ja sakeaa. Nosta seos toiseen astiaan jäähtymään. Lisää voi pieninä nokareina voimakkaasti vatkaten (esim. äsivatkaimella). Kun kaikki voi on sekoitettuna ja seos on ilmavaa, siirrä massa pursotinpussiin.