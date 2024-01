Koko Suomi leipoo: Unia kukkaniityistä, Juulian resepti

CHOQUETTES: Mittaa vesi ja voi kattilaan ja kuumenna kiehuvaksi. Lisää sokeri ja suola. Lisää jauhot ja sekoita voimakkaasti n. 30 sekunnin ajan kunnes kattilan pohjaan ja reunoille muodostuu rapea ”paistokuori”. Siirrä kypsynyt taikina monitoimikoneeseen, jossa on lapavatkain ja vatkaa taikinaa, kunnes kaikki höyry on haihtunut. Riko munat kulhoon ja ala lisätä munia taikinaan yksitellen, jatkuvasti vatkaten niin, että muna on aina sulautunut taikinaan kokonaan, ennen seuraavan lisäämistä. Kun kaikki munat on lisätty, vatkaa edelleen, kunnes taikina on tasaista, venyvää ja kiiltävää. Siirrä taikina pursotuspussiin, jossa on pyöreä tylla ja pursota pellille pieniä tuulihattusia. Voitele tuulihatut varovasti ja ripottele päälle tomusokeria. Paista uunissa 200 asteessa n. 20 minuuttia kunnes kaikki repeämätkin ovat paistuneet kullanruskeiksi. Jäähdytä tuulihatut. Voit täyttää tuulihatut pakottamalla sisään kaikkea ylijäänyttä leivonnan lopussa, laita täytetyt tuulihatut kylmään odottamaan koristelua.