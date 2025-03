Koko Suomi leipoo: Pastellinen sateenkaariunelma, Johannan resepti

MEHEVÄ VOI-SOKERIKAKKUPOHJA

Laita uuni lämpiämään 175 asteeseen. Voitele ja jauhota 3 kpl 20cm vuokia. Mittaa yleiskoneeseen huoneenlämpöinen voi ja sokeri, vatkaa niistä pehmeää vaahtoa, noin 2-3 minuuttia. Lisää munat ja jatka sekoittamista muutama minuutti, tarkista välillä nuolijaa apuna käyttäen, että kulhon pohjalle ei jää mitään sekoittumatta. Värjää tässä vaiheessa taikinaa pinkillä pastavärillä. Sekoita toisessa kulhossa kuivat aineet ja lisää ne muutamassa erässä, sekoita niin että taikina juuri ja juuri sekoittuu. Kaada piimä sekaan ja sekoita tasaiseksi, älä sekoita liikaa! Taikina on paksuhkoa.

Kaada taikinaa tasaisesti jokaiseen vuokaan (punnitse, noin 540g per vuoka) ja paista uunissa noin 25 minuuttia.

Anna kakkupohjien jäähtyä hetki, ennen kuin kumoat ne ritilän päälle jäähtymään.

SITRUUNAINEN VADELMAHILLO

Sekoita vesi ja maizena keskenään. Laita sitten kaikki ainekset kattilaan ja keitä noin 8 minuuttia matalalla lämmöllä, sekoittele välillä. Laita kattila kylmään vesihauteeseen jäähtymään noin 15 minuutiksi.

NOPEA LEMON CURD

Pese sitruuna huolella. Kuutioi voi. Raasta kuori ja purista mehu. Laita sitruunanmehu, sokeri ja keltuaiset kattilaan. Lämmitä seosta, kunnes se alkaa paksuuntua. Sekoita lasissa maizena sekä vesi ja kaada kattilaan. Anna seoksen hetki lämmetä ja sekoittele samalla. Nosta liedeltä ja lisää joukkoon kuutioitu voi. Sekoita.

SITRUUNAVOIKREEMI

Vatkaa yleiskoneessa voi pehmeäksi vaahdoksi, noin 3-5 minuuttia. Lisää tomusokeri ja vatkaa muutama minuutti. Lisää sitten sitruunamehu, kerma, vaniljauute ja suola sekoittimen ollessa alhaisella tasolla, lopuksi laita muutama tippa keltaista pastaväriä. Lisää nopeutta ja vatkaa vielä 2-3 minuuttia. Lisää tomusokeria, jos kuorrutus on liian ohutta, kermaa, jos kuorrutus on liian paksua, tai ylimääräinen ripaus suolaa, jos kuorrutus on liian makeaa.

KORISTELU

Värjää sokerimassaa niin että saat jokaista sateenkaaren väriä, muotoile niistä sateenkaari. Työnnä sateenkaaren juureen hammastikut, jotta saat sen pysymään kauniisti kakun päällä. Kauli loput jäljelle jääneet värikkäät massat ja leikkaa muoteilla kuvioita, vaikka sydämiä. Nosta palat uunipellille leivinpaperin päälle ja kuivaa koristeita kiertoilmauunissa 40-45 asteessa noin 15 minuuttia. Anna kuivua vielä hetki huoneenlämmössä.

Sulata Candy Melts napit varovasti mikrossa. Jaa sitten kuuteen pieneen lasiin/mukiin ja värjää sateenkaaren väreillä.

Vatkaa kerma yleiskoneessa tai käsivatkaimella vaahdoksi ja pursota sitten valmiin kakun päälle ruusukkeita, voit värjätä jollain värillä.

KAKUN KOKOAMINEN

Ota 20cm korkea kakkuvuoka. Vuoraa reunakalvolla. Aseta ensimmäinen kakkupohja ja pursota sitruunakreemiä ohut rengas kakkupohjan reunalle. Laita sitten vadelmahilloa. Nosta päälle toinen kakkupohja ja pursota taas kakkupohjan reunalle ohut rengas sitruunakreemiä. Laita sitten lemon curd. Nosta päälle viimeinen kakkupohja ja laita vuoka pakkaseen noin 15-20 minuutiksi.

Nosta kakku pakkasesta ja kumoa tarjoilualustalle. Irrota reunakalvo. Kuorruta kakku lopulla sitruunakreemillä ja tasoita pinta kauniiksi käyttäen palettiveistä tai kakkuraappaa.

Koristele värjätyllä Candy Melts sulalla, tee reunoille valumia. Asettele kakun päälle sateenkaari ja koristele sokerimassakoristeilla.