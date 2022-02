Koko Suomi leipoo: Lauran Carrot flan

Voitele rengasvuoka kevyesti vuokaspraylla ja laita rengasvuoka vesihauteeseen. Kaada karamellikastike rengasvuoan pohjalle. Kaada varovasti suuren kauhan avulla karamellikastikkeen päälle porkkanakakkutaikina ja sen päälle flan-vanukas. Laita folio vuoan päälle. Tarkoituksena on, että flan ja porkkanakakku vaihtavat paikkaansa uunissa paistuessaan. Paista 180°C uunin keskitasolla 50 minuutin ajan ja poista folio. Jatka paistamista vielä noin 5 minuutin ajan.

VALMISTA PAISTON AIKANA HASSELPÄHKINÄNEKUT: Paahda pähkinöitä pannulla, jotta niiden kuori alkaa tummua. Laita pähkinät keittiöpyyhkeen väliin ja rullaa, kunnes pähkinöiden kuori irtoaa. Laita cocktailtikut pähkinöihin varovasti. Leikkaa teipistä valmiiksi paloja, joilla tikut kiinnitetään työtason reunaan. Suojaa lattia. Mittaa sokeri kattilaan ja kuumenna hiljalleen miedolla lämmöllä, kunnes sokeri on sulanut. Keitä kauniin vaalean ruskean väriseksi. Varo sekoittamasta liikaa tarvittaessa voit hieman käännellä seosta. Nosta seos liedeltä ja anna jäähtyä hetki. Sokeri on todella kuumaa! Kasta yksi pähkinä kerrallaan paahdetussa sokerissa niin, että pähkinä on kokonaan peittynyt sokerilla. Teippaa tikku pähkinöineen työtason reunaan niin, että sokeri valuu alaspäin. Anna pähkinöiden jäähtyä ja kovettua. Katkaise sokerivalumasta sopiva mitta ja ota cocktailtikku pois.