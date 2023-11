Koko Suomi leipoo: Emojis go tropiikki, Hanna

Lisää kananmunat yksitellen rasvasokeri seokseen. Odota, että kananmuna ehtii sekoittua kunnolla joukkoon ennen, kun lisäät seuraavan. Lisää seuraavaksi joukkoon kuivat aineet sekä kookosmaito vuorotellen koko ajan sekoittaen. Jaa taikina 12 kuppikakkuvuokaan (esim. amerikan muffinssivuoka). Levitä loppu taikina uunipellille (tätä käytetään emojien tekemiseen). Paista kuppikakkuja 160 asteisessa uunissa (kiertoilma) noin 20-25 minuuttia. Uunipelillä oleva taikina kypsyy nopeammin, joten anna sen olla uunissa noin 7-10 minuuttia. Tarkista kummankin osalta kypsyys hammastikulla. Muista, että uuneissa on eroja, joten paistoaika saattaa vaihdella. Anna uunipellillä olevan taikinan jäähtyä. Nosta kuppikakut pois metallisesta kuppikakkuvuoasta ritilän päälle jäähtymään.

TÄYTE: Kuori ja paloittele banaani. Laita hedelmät, mangosose sekä kookosmaito tehosekoittimeen ja soseuta. Lisää joukkoon vielä sitruunanmehu. Tarkista maku. Laita liivatteet kylmään veteen likoamaan. Vatkaa vispikerma vaahdoksi. Vatkaa sokeri sekä tuorejuusto keskenään. Lisää hedelmäsose tuorejuustoseokseen edelleen vatkaten. Liota puristetut liivatelehdet tilkkaan kiehuvaa vettä. Kaada liivate ohuena nauhana tuorejuustoseokseen koko ajan vatkaten. Kääntele kermavaahto lopuksi sekaan. Nosta hetkeksi kylmään. Koverra (muffinin kovertajalla) jäähtyneisiin kuppikakkuihin kolo keskelle ja laita mousse pursotin pussiin, jossa on tähti tylla. Pursota moussea koloon. Peitä kolo. Pursota moussea pieni määrä myös kuppikakun päälle.

KORISTELU: Vaahdota valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Laita kattilaan vesi ja sokeri. Lämmitä seos 121 asteiseksi (tässä kannattaa ehdottomasti

käyttää apuna lämpömittaria). Älä sekoita seosta kuumennuksen aikana. Lisää seos saman tien valkuaisvaahdon sekaan koko ajan maksiminopeudella vatkaten. Kaada seos niin, että se valuu kulhon reunaa pitkin valkuaisvaahdon sekaan, EI siis suoraa valkuaisvaahdon sekaan. Vaahdota seosta niin kauan, että kulho on kädenlämpöinen. Lisää joukkoon pieniksi paloiksi pilkottu voi pala kerrallaan. Sekoita seosta, kunnes se on kuohkeaa ja kreemimäistä. Älä huolestu, vaikka seos menee välillä hieman rakeisen näköiseksi. Kreemi ei ole pilalla, se ei vaan ole vielä valmista.

Kreemiä saa vaahdottaa ainakin 5 minuutti ennen, kun se on valmista. Mausta kreemi vanilja-aromilla.