Koko Suomi leipoo: Pähkinäinen jäätelökakku, Iida

MARENKIVOIKREEMI: Sekoita valkuaiset ja sokeri keskenään kuumuutta kestävässä kulhossa. Varmista, että kulho on kunnolla puhdas ja kuiva. Kuumenna vettä kattilassa ja aseta kulho kattilan päälle, varmista, että vesi ei kosketa kulhon pohjaa. Kuumenna seosta jatkuvasti sekoittaen, kunnes sokeri on sulanut, ja seos tuntuu kuumalta kosketukselle. Vatkaa seosta yleiskoneessa tai käsivatkaimella suurella nopeudella 5-10min, kunnes kulho on huoneenlämpöinen ja marenki on paksua, kiiltävää ja pitää muotonsa. Lisää huoneenlämpöistä voita pikkuhiljaa marengin joukkoon. Lisää lopuksi vanilja. Vatkaa kreemiä suurella nopeudella vielä 5-10min, kunnes koostumus on sileää. Jos kreemi maistuu edelleen liian voiselta, vatkaa muutama minuutti lisää. Lisää pastaväriä.