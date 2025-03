Koko Suomi leipoo: Chicken ale pie, Sarahin resepti

VALMISTA TAIKINA: Lämmitä uuni 200c. Sekoita kuivat aineet keskenään. Sekoita pilkottu voi kuivien aineiden joukkoon. Sekoita nopeasti ja lisää vesi vähän

kerrallaan. Taikina on valmis, kun se ei tartu sormiin. Taikina tulee sekoittaa nopeasti, jotta se pysyy kiinteänä. Tee taikinasta pallo ja leikkaa kahteen osaan. Kääri taikinat kelmuun ja laita kylmään.

VALMISTA TÄYTE: Laita kanat siivilään, pese kanat ja leikkaa mahdolliset kalvot. Hiero kanan pintaan sitruunanmehua n.0,25dl ja suolaa. Jätä kana siivilään valumaan. (Kanansuikaleet pestään, jotta se ei maistu pakkauskaasuilta ja on mureampi.) Kuori sipulit ja porkkanat, leikkaa porkkana ohuiksi pyöreiksi siivuiksi, leikkaa sipuli ohuiksi siivuiksi. Hienonna persilja. Pese herkkusienet ja leikkaa siivuiksi. Lisää pannulle voi, sipulit, porkkanat, sekä persilja ja mausteet. Kun porkkanat ovat pehmenneet lisää pannulle kana. Kun kana on kypsää, lisää olut, kanafondi, timjami, laakerinlehdet sekä herkkusienet.

Hauduta kypsäksi. Lisää lopuksi joukkoon herneet sekä kerma-vehnäjauhoseos ja anna täytteen keittyä kasaan. Poista laakerinlehdet ja timjamit.

PIIRAKAN KAULITSEMINEN, TÄYTTÄMINEN, KORISTELU JA PAISTO: Kauli alempi pohja noin 1 cm paksuiseksi, niin että se jää piirakan reunoilta hieman yli. Kauli pohja nopeasti ja vältä turhaa koskettelua, jotta pohja ei lämpene. Painele pohja 26cm

vuokaan.

• Kaada kuivatut herneet pohjan päälle ja paista pohjaa n.15min.

• Kun pohja paistuu ota taikinasta koristekukkia muoteilla. Letitä taikinasta piirakkavuoan

ympärille letti. Vie nämä kylmään.

• Kun pohja on paistunut Lisää täyte ja tee kansi.

• Puno kansi kolmesta erikoikoisesta nauhasta. Lisää letti reunoille, asettele kukat.

• Voitele piirakka kananmunalla.

• Paista piirakkaa noin 35 minuuttia, kunnes kansi on kauniin ruskea ja piirakka on kypsä.

2 / 2

125%