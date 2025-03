Koko Suomi leipoo: Makujen metsä, Sarahin resepti

VALMISTA LEIPÄTAIKINA: Lämmitä uuni 200c. Lämmitä maito kädenlämpöiseksi, sekoita joukkoon kuivahiiva, sokeri ja suola. Lisää joukkoon vähitellen vehnäjauhot koko ajan sekoittaen. Lisää voi lopuksi ja vaivaa 8-10min. Anna taikinan levätä muovilla peitettynä noin 10 – 15 minuuttia.

VALMISTA KALATÄYTE: Pilko valkosipulit. Laita pannulle öljy, valkosipuli, osa sitruunamehusta, yrtit ja muut mausteet. Ruskista hetken, kun valkosipuli on hieman pehmennyt. Laita siikafileet pannulle. Annan kalan kypsyä mausteiden päällä. Kun siika on pehmeää, hienonna ja kaada loppu sitruunamehusta. Älä paista täytettä liikaa, sillä se menee vielä uuniin. Vain sen verran, että siika on kypsää.

VALMISTA VALKOSIPULIVOI: Murskaa valkosipulit ja sekoita ne huoneenlämpöisen voin joukkoon.

LEIVÄN MUOTOILU, TÄYTTÄMINEN JA PAISTO: Kauli kohonnut leipätaikina 1cm paksuksi tasaiseksi ja pitkäksi levyksi. Levitä valkosipulivoi taikinalle ja sen päälle kalatäyte. Painele täytettä taikinaan. Leikkaa pari pitkää siivua leipää sivuun koristeita varten. Kääri leipä pitkäksi rullaksi. Leikkaa rulla pituussuunnasta halki, mutta jätä yläosa leikkaamatta. Kierrä halkaistuja taikinasiivuja toisensa yli kauniisti. Leikkaa yläosaan halkio ja kierrä taikinaa ikään kuin oksiksi. Kierrä myös sivuun ottamasi taikinat oksien muotoon ja nypi ne muuhun taikinaan kiinni. Kohota leipää noin 30 minuuttia. Voitele kananmunalla. Koristele tomaateilla, sipuleilla ja tuoreella korianterilla ja lehtipersiljalla. Leikkaa tomaatti neljään osaan, Asettele sipulisiivuja puun oksiin, lisäksi myös tomaatteja. Tee lehtipersiljasta ja korianterista ”ruohikko” leipäpuun juurelle. Tomaateista voi tehdä myös

kukkasia. Paista 200 asteisessa uunissa 25-35 minuuttia.

PUOLUKKAVINEGRETTE: Kun leipä on uunissa valmista vinegrette. Mittaa kaikki ainekset kattilaan ja kiehauta, soseuta sauvasekottimella ja jäähdytä kylmässä.

TARJOILU: Tarjoile leipä suurelta puiselta tarjottimelta, sekoita creme fraiche tasaiseksi ja kaada se pieneen, syvään tarjoiluastiaan. Kaada ympärille puolukkavinegrette.