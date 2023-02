Kari Aihisen lenkkimakkaralasagne

2. Raasta savujuusto juustoraastimella. Lämmitä maito kuumaksi pienessä kattilassa. Sulata voi kattilassa isommassa kattilassa. Kun voi on sulanut ja kuuma, kaada vehnäjauhot voin sekaan. Sekoita voi ja jauhot tasaiseksi massaksi vatkaimella. Anna jauhojen alkaa “kiehua” voissa, mutta vältä ruskistamasta niitä. Lisää kuuma maito pienissä erissä voi-jauho massaan. Vatkaa koko ajan välttääksesi jauhojen paakkuuntumisen. Kun maito on jauhoseoksessa kokonaan, niin keitä vielä hetki kastiketta jotta jauhot kypsyvät noin 2-3 minuuttia tai kunnes kastike on paksua ja kiehuu hiljaa.