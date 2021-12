Jääkellarin lohi – Henri Alénin ohje

Jääkellarin lohi valmistuu helposti tällä kokki Henri Alénin ohjeella! Helppo ja varma tapa suolata lohi on valmistaa se suolaliemessä. Tätä tapaa kutsutaan myös jääkellarin loheksi. Tämä vanhan ajan suolausmenetelmä tekee kalasta pehmeän ja suussa sulavan herkullisen. Lisäksi suolan määrä on aika kohdillaan, kun vain noudattaa reseptiä. Jääkellarin lohi on parhaimmillaan nautittuna sinappikastikkeen kanssa.