Liota liivatelehtiä kylmässä vedessä viitisen minuuttia. Kiehauta maito ja kerma kaakaojauheen kera, lisää joukkoon paloiteltu suklaa ja sokeri, sekoita hyvin.

Puserra liivatelehdistä vesi ja liuota ne lämpimään kermaseokseen. Jaa seos annosastioihin (tai yhteen isoon laakeaan astiaan) ja laita kylmään hyytymään n. 4 tunniksi tai yön yli.