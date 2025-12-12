Makuja
Appelsiini-suklaapannacotta
Trendikäs pannacotta sopii vaikka joulupöytään!MTV Julkaistu 12.12.2025 09:27
Ainekset
- 3 kpl liivatelehteä
- 70g appelsiinisuklaata
- 2dl maitoa
- 3dl kuohukermaa
- 2 rkl tummaa kaakaojauhetta
- 2rkl hienoa sokeria
- 1 tl vaniljasokeria
- Koristeluun: appelsiiniviipaleita, mandariiniviipaleita tai säilykemandariineja, appelsiinisuklaata
Valmistusohje
Liota liivatelehtiä kylmässä vedessä viitisen minuuttia. Kiehauta maito ja kerma kaakaojauheen kera, lisää joukkoon paloiteltu suklaa ja sokeri, sekoita hyvin.
Nosta liedeltä pois, lisää vaniljasokeri.
Puserra liivatelehdistä vesi ja liuota ne lämpimään kermaseokseen. Jaa seos annosastioihin (tai yhteen isoon laakeaan astiaan) ja laita kylmään hyytymään n. 4 tunniksi tai yön yli.
Koristele sitrushedelmillä ja appelsiinisuklaalla.
Helppo pannacotta sopii vaikka joulupöydän jälkiruoaksi. Koristele haluamallasi tavalla! Pannacotan teki kotitalouden lehtori Anu Heinaro Huomenta Suomessa joulukuussa 2025.
Vinkki: Voit kokeilla myös erilaisia suklaita tähän! Valkosuklaa tai tummasuklaa toimivat erinomaisesti.
Ohje: Kotitalouden lehtori Anu Heinaro