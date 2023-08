Tässä ovat MasterChef Suomi: Professionals -kisaajat – myös tuomaristo saa vahvistusta

MasterChef Professionals -sarjassa jälleen 7. syyskuuta alkaen 12 ammattikokkia kisaa himoitusta tittelistä. Kaudella nähdään tuttujen klassikkotehtävien lisäksi vierailevia tuomareita sekä todellista taitoa vaativia painetehtäviä.

Kape Aihisen ja Henri Alénin rinnalla kolmannen tuomaripestin täyttää kauden puoliväliin asti keittiömestari Tommi Tuominen ja siitä eteenpäin aiemmilta kausilta tuttu chef patron Helena Puolakka.

Kaudella nähdään vierailevina tuomareina kasvisruokaan intohimoisesti suhtautuva kokki ja food designer Linnea Vihonen, upean kansainvälisen uran tehnyt edesmennyt huippukeittiömestari Antti Lukkari, sekä Inarissa vuoden ravintolaksikin valitun Aanaar-ravintolan keittiömestari Heikki Nikula.

Ammattilaiskausi huipentuu finaaliin, jossa yksi kokeista ansaitsee itselleen MasterChef Professional -arvonimen ja 10 000 euroa.

Tutustu kilpailijoihin!

Jani Salmela

Keittiöpäällikkö

37, Tampere

Rempseä ja itsevarma Jani lähti heti yläasteen jälkeen opiskelemaan laivakokkilinjalle ja työ vei mennessään - aina ulkomaille asti. Pitkään työhistoriaan mahtuu kaikkea catering-firmoista rahtilaivoihin ja yksityiskokkina toimisesta yrittäjyyteen. Tällä hetkellä kahden lapsen yksinhuoltajaisä työskentelee Tampereella keittiöpäällikkönä. Eniten Jani innostuu italialaisesta ruokakulttuurista, mutta kokkaaminen onnistuu laajalla skaalalla. Hän lähtee MasterChefiin ennen kaikkea hakemaan uusia haasteita ja näyttämään itselleen, kuka hän on kokkina.

Johanna Nelson

Ravintoloitsija, keittiömestari

39, Helsinki

Ravintoloitsija ja kahden lapsen äiti Johanna on edennyt urallaan suuria harppauksia viime vuosina. Koronan sulkiessa ravintolat nainen ei suinkaan pysähtynyt, vaan lähti entistä suuremmalla sisulla tavoittelemaan unelmiaan. Pian hän oli perustanut bagelravintola Yeastie Boyn ja julkaissut kokkikirjan. Kaksi vuotta bageleiden parissa viettänyt Johanna lähtee MasterChefiin hakemaan jälleen uusia haasteita. Kokatessaan Johanna on ennen kaikkea rohkea ja kokeilunhaluinen, ja tavoitteita kohti mennään määrätietoisesti. Epäonnistumisten kohdalla saattaa päästä kirosanoja.

Matti Romppainen

Keittiöpäällikkö

41, Helsinki

Kilpailijoista pisimmän työkokemuksen omaava Matti lähtee kilpailuun itsevarmana, sillä taustalta löytyy kaksi omaa ravintolaa ja mittava ura keittiöissä ympäri maailmaa. Löytyypä ansioluettelosta myös muutama pesti kolmen Michelin-tähden ravintoloissa. Ravintola Ventunon keittiömestarina työskentelevä Matti haaveilee perustavansa joku päivä vielä kerran oman ravintolan. Mies näkee kokemuksen ja monipuolisuuden olevan hänen vahvuuksiaan kilpailussa, mutta hieman jännittää, pysyykö hän trenditietoisten nuorten kokkien perässä mukana.

Joel Manninen

yrittäjä, kokki

24, Rovaniemi

Kisan nuorin, vasta 24-vuotias Joel suhtautuu ruoanlaittoon äärimmäisellä intohimolla. Hän on juuri perustanut oman yrityksen, joka tarjoaa fine dining -kotaillallisia yksityisasiakkaille. Tavoitteena on kasvattaa toimintaa jossain kohtaa majataloksi asti.

Lappi on Joelille koti ja inspiraation lähde, ja hänen ruokafilosofiassaan raaka-aineet tulevat mahdollisimman nopeasti luonnosta lautaselle. Joel inspiroituu kesän ensimmäisistä mansikoista, vasta nostetusta kalasta, juuri poimitusta täydellisestä herkkutatista tai itse metsästetystä kyyhkystä. Hienointa on, kun asiakkaalle voi kertoa itse hakeneensa annoksen raaka-aineet luonnosta samana aamuna.

Katheryn Kangas

Suurtalouskokki

38, Tupos

Hersyvälle perheenäidille Katherynille ruoanlaitossa yksi tärkeimpiä arvoja on ympäristöystävällisyys. Unelmana olisi perustaa joku päivä oma, täysin nollahävikkinen ravintola. Katherynin ruoanlaitossa näkyvät vahvasti hänen ghanalaiset juurensa. Hän inspiroituu muun muassa arkisena pidetystä lantusta, sillä se tuo mieleen tutut kotimaan raaka-aineet, kuten jamssin ja maniokin. Katheryn työskentelee suurtalouskokkina koulun keittiössä ja kokee sydämen asiana, että laitosmaisissa olosuhteissakin ruoasta tehdään maistuvaa ja hyvää.

Oona Lyly

leipuri-kondiittori, kokki

27, Oulu

MasterChefiin osallistuminen on Oonalle iso lapsuuden haave. Hän innostui jo 12-vuotiaana harjoittelemaan hollaindaise-kastikkeen tekoa ohjelman inspiroimana. Teini-iässä elämä ja tulevaisuus oli hetken aikaa hakusessa, mutta suunnitelmat kirkastuivat lyhyen ravintolaharjoittelujakson päätteeksi. Siitä lähtien Oona on kulkenut kohti kokkiunelmiaan. Leipomon esihenkilönä työskentelevä Oona tietää jälkiruokien olevan hänen vahvuutensa, mutta uskoo pärjäävänsä myös suolaisella puolella. Vapaa-ajallaan voimanostoa ja kalastusta harrastava Oona haaveilee perustavansa joku päivä oman jälkiruokaravintolan tai pienen ruokabaarin.

Eeva Hongisto

Keittiöpäällikkö

36, Turku

Alun perin Helsingissä syntynyt, mutta Turkuun asettunut keittiöpäällikkö Eeva on työskennellyt jo 15 vuotta eri ravintoloissa Suomessa sekä Roomassa. Pitkä ura on tuonut mukanaan oman selkeän kokkaustyylin ja Italian vuodet siihen omat mausteensa. MasterChefissä Eevan vahvuutena tulee olemaan laaja osaaminen keittiön eri osa-alueilla. Kylmä keittiö ja jälkiruoat ovat kuitenkin Eevalle kaikkein tutuin juttu. Vuonna 2021 Vuoden Kokki -semifinaalissa kokannut Eeva on kilpailuhenkinen ja periksiantamaton. Haaveena on joku päivä vielä kisata samassa kisassa, mutta voittoon asti. Eeva on aiemmin kisannut myös Suomen Top Chef -tittelistä.

Adele Kinnunen

Keittiömestari

26, Helsinki

Kuusi vuotta kokkina työskennellyt Adele irtautui vakituisista töistä muutama vuosi sitten, ja on sen jälkeen tehnyt töitä niin freelancer-kokkina kuin keittiömestarinakin. Viime vuosina into alaa kohtaan on välillä hetkellisesti hiipunut, ja kadonnutta intoa ja itsevarmuutta hän lähtee hakemaan MasterChefistä. Adele arvostaa ruokaa, jossa maku ja raaka-aineet on nostettu pääasiaan turhan kikkailun sijaan. Kovissa liemissä keitetty nainen luottaa MasterChefissä taitoihinsa ja paineensietokykyynsä, mutta aikaa vastaan kokkaaminen tuo tekemiseen varmasti omat haasteensa.

Jaana Hätönen

Keittiömestari

35, Helsinki

Ravintola Albinan keittömestarina työskentelevä Jaana lähtee MasterChefiin jännittynein, mutta innostunein tunnelmin. Michelin-tasoinen näpertely ei ole Jaanan vahvuus, mutta sitäkin paremmin hän hallitsee hyvät maut ja rakenteet. Paineensietokyky on kohdillaan, joten mitä tahansa tulee vastaan, hän tietää selviävänsä siitä.

Jaana inspiroituu työkavereista, Instagramin ruokakuvista ja yhteisistä ideariihistä. Hän kokee olevansa unelma-ammatissaan, mutta haaveilee siitä, että voisi olla mukana kehittämässä ravintola-alaa ihmisläheisemmäksi ja tasa-arvoisemmaksi. Esikuvana elämässä ja uralla on toiminut mummo, jolla oli aina pullaa pakkasessa ja joka levitti hyvää mieltä ympärilleen.

Matias Haapsaari

Vuoromestari

28, Turku

Kunnianhimoinen ja kilpailuhenkinen Matias lähtee kisaan voittamaan. Paineensietokyky ja taidot ovat kohdillaan, sillä hän on kilpaillut paljon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Turussa E.Ekblomin vuoromestarina työskentelevä Matias on vaativa muita, mutta etenkin itseään kohtaan. Tämä johti uupumiseen viime vuonna, mutta tällä hetkellä kokkaus innostaa entistä enemmän. Nykyään elämään on löytynyt tasapainoa muun muassa golfinpeluun ja ruokavalokuvauksen kautta. Matias inspiroituu etenkin ranskalaisesta keittiöstä ja monimutkaisista tekniikoista. MasterChefissa Matias aikoo laittaa kaiken luovuutensa peliin, eikä mennä sieltä, mistä aita on matalin.

Aleksi Lukka

Vuoromestari

27, Turku

Nuoresta iästään huolimatta Aleksi on työskennellyt alalla jo vuosikymmenen. Tällä hetkellä hän toimii Turussa ravintola Smörin vuoropäällikkönä. Vahvimmillaan mies kokee olevansa skandinaavisen ruokakulttuurin parissa ja kylmässä keittiössä. Hän rakastaa suunnitella uudenlaisia, yllättäviä ja erikoisia annoksia. Aleksin toiveena on päästä välittämään viestiä siitä, että huippukeittiöissä pärjätäkseen ei tarvitse olla erityisen tiukkapipoinen tyyppi, vaan hyvällä energialla ja ystävällisyydellä pääsee pitkälle. Aleksi kokkaa aina tosissaan, mutta pieni pilke silmäkulmassa ja hymy huulilla.

Favio Paz

Kokki

28, Helsinki

Faviolta löytyy kokemusta ravintolakeittiöistä vasta muutaman vuoden ajalta, mutta ala on vienyt mennessään. Neljä vuotta sitten mies vaihtoi baarityöt kokkaukseen, ja siitä lähtien on ollut kaasu pohjassa. Favio on kunnianhimoinen ja kokkaus rohkeaa, mutta asenne on nöyrä.