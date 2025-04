Tässä ovat 50 Suomen parasta ravintolaa – MTV seuraa julkistusta suorana

Suomen parhaat ravintolat 2025 paljastetaan tänään keskiviikkona. MTV seuraa julkistustilaisuutta reaaliajassa.

Viisi Tähteä -verkkomedian järjestämä perinteinen Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listaus julkistetaan kello 13 alkaen.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listaus perustuu ammattilaisten valtakunnalliseen äänestykseen, johon kutsuttiin vuonna 2025 noin 1300 horeca-alojen, juomabisneksen sekä ravintola- ja ruokakirjoittamisen ammattilaista. Äänestäjien jakauma on valtakunnallinen.

Viisi Tähteä aloitti perinteen Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksestä alun perin vuonna 2004. Listaus oli tauolla vuodet 2013–2017.

MTV Uutiset seuraa vuoden 2025 parhaiden ravintoloiden julkistusta paikan päällä Konepajan Studio Skaalassa. Päivitämme 50 parhaan ravintolan listaa sitä mukaa, kun nimet julkistetaan.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2025

50. Pompier Espa, Helsinki

49. Plein, Helsinki

48. Havu Kitchen & Bar, Kuopio

47. Kosmos, Helsinki

46. Aoi, Helsinki

45. The Bull & The Firm, Helsinki

44. Ragu, Helsinki

43. Sky Kitchen & View, Rovaniemi

42. Pastis, Helsinki

41. Goose Pastabar, Helsinki

40. Gustavo, Turku



39. LiV, Tampere

38. Sicapelle, Porvoo

37. Ravinteli Huber, Tampere

36. Muru, Helsinki (+ Paras viinilista -palkinto)

35. Le Ankka, Helsinki

34. The Grand Bar & Grill, Helsinki

33. Wellamo, Helsinki

32. The Room by Kozeen, Helsinki

31. Olo, Helsinki

