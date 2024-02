Yllättävän moni googlaa, miten perunat keitetään

Tutkimushavaintoja:

• 63 % on pudottanut ruoan hiilloksille grillatessaan

• 42 % on saanut leipomansa kakkupohjan romahtamaan

• 38 % on käynnistänyt sähkövatkaimen liian aikaisin – ennen kuin se on kulhon pohjalla – sillä seurauksella, että kulhon sisältö on ollut pitkin keittiön seiniä

• 16 % on joskus joutunut googlaamaan, miten perunat keitetään

• 7 %:lla on liesi hajonnut kesken ruoanlaiton

• 6 %:lla on paistinpannu lentänyt kahvastaan irti pyöräyttäessään pannulla olleita ruoka-aineksia ilmaan