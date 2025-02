Yksi tieto kannattaa aina tarkistaa leipäpaketista – voi olla riskitekijä

Suomalaiset saavat ruokavaliostaan liikaa suolaa. Suolan saantia voi vähentää helposti esimerkiksi kiinnittämällä huomiota syömänsä leivän suolapitoisuuteen.

Perjantaina 28.2. vietetään jälleen kansallista ruisleipäpäivää. Kerroimme jo viime vuonna ruisleipäpäivänä MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla muun muassa ruisleivän terveysvaikutuksista. Leipätiedotus ry:n toiminnanjohtaja ja elintarviketieteen maisteri Kaisa Mensonen paljasti haastattelussamme, mikä tieto ruisleipäpaketin kyljestä kannattaa ainakin tarkistaa.

Myös ruisleivän ainesosaluetteloon kannattaa kiinnittää huomiota, mikäli haluaa leivästä parhaimmat mahdolliset terveyshyödyt.

Kiinnitä huomiota suolan määrään

Kauppojen leipähyllyt pursuavat erilaisia ruisleipiä, ja niiden erot eivät välttämättä ole kaikille kuluttajille aivan selviä. Leipien ravintosisällöissä on eroja, ja pakkausmerkinnät saattavat joskus hämmentää tavan tallaajaa.

– Meillä on mielettömän rikas leipäkulttuuri täällä Suomessa, voisi sanoa että maailman rikkain. Löytyy todella moneen lähtöön. Esimerkiksi reikäleipä tulee lännestä ja limppu idästä, Mensonen kertoi MTV Uutisten haastattelussa.

Haastattelun yhteydessä tutkimme myös erilaisten Suomessa myytävien tuttujen ruisleipien pakkausselosteita. Mensosen mukaan yhteen raaka-aineeseen kannattaa ainesosaluettelossa kiinnittää huomiota, mikäli leivän terveellisyys kiinnostaa.

– Kun meillä on tämä sydän- ja verisuonitaudiston kansanterveysongelma, niin on paljon ihmisiä, joiden kannattaa seurata suolan saantia. Pakkauksesta lukemalla se määrä löytyy.

Missä menee normaalisuolaisen ja voimakassuolaisen raja?

Mensosen mukaan normaalisuolaisen tuotteen raja on 1,1 grammaa sataa grammaa kohden. Jos suolamäärä on tämän yli, tuotteessa on mainittava sen olevan voimakassuolainen. Kauppojen hyllyiltä löytyy myös tällaisia leipiä.

– Erityisesti ulkomailta tuotujen leipien joukossa, ikävä kyllä. Se [tieto] lukee siellä aika pienellä. Usein sanotaan, että "voi, se oli niin hyvän makuinen leipä" ja sitten paljastuu, että suolaa on 1,8 grammaa, Mensonen totesi ja summasi vielä:

– Siinä [suolapitoisuudessa] kannattaa olla tarkkana, jos on terveyshaasteita.

Haastattelussa Mensonen kertoi myös yhden hyvän nyrkkisäännön leivän valintaan. Katso leipien vertailu videolta.

14:38 Onko ruisleipä terveellistä ja miten kauppojen leivät eroavat toisistaan?

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa 2024.