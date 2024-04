Ehdottomasti tärkein valintakriteeri leivälle ruokakaupassa – tästä suomalaiset eivät tingi

Leipätiedotus ry:n tekemän tuoreen kuluttajatutkimuksen ( Leipätiedotus ry & IRO Research Oy: Leivän valintakriteerit & täysjyvä, helmikuu 2024) perusteella kotimaisuus on suomalaisille entistä tärkeämpi valintakriteeri leipäostoksilla. Leipää syödään, koska se on hyvän makuista ja kotimaista.

Maku tärkein, kotimaisuus kakkosenas

Leipätiedotuksen leipomotuotteiden tilastointitiedoista vastaava Terhi Virtanen kertoo tiedotteessa suomalaisten syövän leipää reilut 40 kiloa vuodessa. Tämä tarkoittaa päivässä noin 3–4 tuoreleipäviipaletta tai noin 10–11 viipaletta näkkileipää tai hapankorppua. Kotimaista leipää tästä määrästä on reilu 80 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Leipätiedotus ry:n Leipomotuotteiden toimitustilastosta sekä Tullin Uljas-tilastotietokannasta.

Tarkkana suolapitoisuuden kanssa

Mensosen mukaan normaalisuolaisen leipätuotteen raja on 1,1 grammaa sataa grammaa kohden. Jos suolamäärä on tämän yli, tuotteessa on mainittava sen olevan voimakassuolainen. Kauppojen hyllyiltä löytyy myös tällaisia leipiä.