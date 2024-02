Leivän ainesosaluettelosta on syytä tarkistaa yksi raaka-aine: "Kannattaa olla tarkkana, jos on terveyshaasteita"

Kiinnitä huomiota suolan määrään

Kauppojen leipähyllyt pursuavat erilaisia ruisleipiä ja niiden erot eivät välttämättä ole kaikille kuluttajille aivan selviä. Leipien ravintosisällöissä on eroja ja pakkausmerkinnät saattavat joskus hämmentää tavan tallaajaa.

– Meillä on mielettömän rikas leipäkulttuuri täällä Suomessa, voisi sanoa että maailman rikkain. Löytyy todella moneen lähtöön. Esimerkiksi reikäleipä tulee lännestä ja limppu idästä, Mensonen kertoi MTV Uutisten haastattelussa.

– Kun meillä on tämä sydän- ja verisuonitaudiston kansanterveysongelma, niin on paljon ihmisiä, joiden kannattaa seurata suolan saantia. Pakkauksesta lukemalla se määrä löytyy.

Missä menee normaalisuolaisen ja voimakassuolaisen raja?

Mensosen mukaan normaalisuolaisen tuotteen raja on 1,1 grammaa sataa grammaa kohden. Jos suolamäärä on tämän yli, tuotteessa on mainittava sen olevan voimakassuolainen. Kauppojen hyllyiltä löytyy myös tällaisia leipiä.