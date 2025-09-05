Lifestyle
Keittiöpäällikön pizzavinkki kotikeittiöön: "Sillä voi oikeasti pelastaa sen pizzaperjantain"

9:10imgHuomenta Suomi -ohjelmassa nähtiin, miten valmistuvat niin suolainen kuin makeakin pizza.
Julkaistu 05.09.2025 14:45
Toimittajan kuva

Wenla Wallin

wenla.wallin@mtv.fi

Toimittajan kuva

Jonna Hellgren

jonna.hellgren@mtv.fi

Miltä näyttää ja maistuu Huomenta Suomi -ohjelman nimikkopizza?

Skiffer-pizzaravintolaketjun perustaja ja keittiöpäällikkä Tuomo Suoranta kehitteli Huomenta Suomi -ohjelmalle nimikkopizzan, johon sisältyy runsaasti satokauden kasviksia. 

Lähetyksessä nähtiin niin suolainen kuin makeakin pizza. 

Lue myös: Pizzan haastajasta tuli hitti: "Voidaan puhua jo ilmiöstä"

Pizzasta löytyy syksyn makuja ja värejä

Suolaisen pizzan pohjalta löytyy keitettyä tomaattikastiketta, jonka päälle Suoranta ripottelee juustoraasteen. Kotikeittiössä pizzajuustoksi sopii hyvin esimerkiksi mozzarella, Suoranta vinkkaa. 

Juuston päälle Suoranta asettelee timjamilla maustettua paistettua ruusukaalia, jonka lisäksi täytteistä löytyy paahdettua kanttarellia ja kurpitsaa, marinoitua punasipulia ja sinihomejuustoa. Aurajuusto on Suorannan mukaan yksi suomalaisten suosikkipizzatäytteistä. 

Satokausipizza koristellaan vielä oliiviöljyllä, suolalla ja pippurilla marinoidulla babypinaatilla ja paahdetuilla lehtikaalisipseillä ja kurpitsansiemenillä. 

satokausipizzaSuolainen pizza näyttää tältä.MTV

Lue myös: Pizzatäyte, joka uiskenteli suomalaisten suosikiksi – tiesitkö tätä katkaravuista?

Kotipizzeriassa raaka-aineisiin kannattaa panostaa

Suorannan vinkki pizzan tekoon kotikeittiössä on käyttää laadukkaita raaka-aineita. 

– Jos laittaa lihaa päälle, niin laittaa oikeasti hyvää lihaa ja hyvää juustoa. Sillä voi oikeasti pelastaa sen pizzaperjantain.

Lue myös: Älä sorru tähän pizzatäytemokaan, muistuttaa kokki Risto Mikkola

Tuttu suosikki uusissa vaatteissa

Makea pizza voi tuntua monelle vieraalta, mutta Suorannan versio on saanut inspiraationsa tutusta suosikista eli omenapiirakasta. 

– Tämä on tuttu suosikki, joka on vain puettu uusiin vaatteisiin, Suoranta kuvailee. 

Pizzan pohjan päälle tulee vaniljalla, sitruunankuorella ja sokerilla maustettua tuorejuustoa, vaahterasiirapissa ja kanelissa marinoituja omenakuutioita, tuoreita puolukoita ja karamellisoitua kondensoitua maitoa. 

Tuoreet omenat eivät menetä uunin lämmössä rapeuttaan. 

Pizza koristellaan uunin jälkeen sitruunamelissalla, paahdetuilla pekaanipähkinöillä ja vaniljajäätelöllä.

omenapizzaTältä näyttää makea pizza.MTV

Skiffer-ravintolan listaltakin on joskus löytynyt makea pizza, mutta se ei Suorannan mukaan saavuttanut suurta suosiota. 

– Suomalaiset vierastavat jonkin verran vielä makeaa pizzaa, hän sanoo. 

Makea pizza voi kuitenkin yllättää, ja sitä ehdottomasti kannattaa kokeilla, hän lisää. 

Miltä maistuivat satokauden suolainen ja makea pizza? Katso yllä olevalta videolta, miten pizzat valmistuvat!

Lue myös: Italialaiset maistoivat suomalaista kinkku-ananaspizzaa: "Ajatus tällaisesta yhdistelmästä on ollut pelottava"

