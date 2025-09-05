Keittiöpäällikön pizzavinkki kotikeittiöön: "Sillä voi oikeasti pelastaa sen pizzaperjantain"

Miltä näyttää ja maistuu Huomenta Suomi -ohjelman nimikkopizza?

Skiffer-pizzaravintolaketjun perustaja ja keittiöpäällikkä Tuomo Suoranta kehitteli Huomenta Suomi -ohjelmalle nimikkopizzan, johon sisältyy runsaasti satokauden kasviksia.

Lähetyksessä nähtiin niin suolainen kuin makeakin pizza.

Pizzasta löytyy syksyn makuja ja värejä

Suolaisen pizzan pohjalta löytyy keitettyä tomaattikastiketta, jonka päälle Suoranta ripottelee juustoraasteen. Kotikeittiössä pizzajuustoksi sopii hyvin esimerkiksi mozzarella, Suoranta vinkkaa.

Juuston päälle Suoranta asettelee timjamilla maustettua paistettua ruusukaalia, jonka lisäksi täytteistä löytyy paahdettua kanttarellia ja kurpitsaa, marinoitua punasipulia ja sinihomejuustoa. Aurajuusto on Suorannan mukaan yksi suomalaisten suosikkipizzatäytteistä.

Satokausipizza koristellaan vielä oliiviöljyllä, suolalla ja pippurilla marinoidulla babypinaatilla ja paahdetuilla lehtikaalisipseillä ja kurpitsansiemenillä.

Kotipizzeriassa raaka-aineisiin kannattaa panostaa

Suorannan vinkki pizzan tekoon kotikeittiössä on käyttää laadukkaita raaka-aineita.

– Jos laittaa lihaa päälle, niin laittaa oikeasti hyvää lihaa ja hyvää juustoa. Sillä voi oikeasti pelastaa sen pizzaperjantain.

Tuttu suosikki uusissa vaatteissa

Makea pizza voi tuntua monelle vieraalta, mutta Suorannan versio on saanut inspiraationsa tutusta suosikista eli omenapiirakasta.

– Tämä on tuttu suosikki, joka on vain puettu uusiin vaatteisiin, Suoranta kuvailee.

Pizzan pohjan päälle tulee vaniljalla, sitruunankuorella ja sokerilla maustettua tuorejuustoa, vaahterasiirapissa ja kanelissa marinoituja omenakuutioita, tuoreita puolukoita ja karamellisoitua kondensoitua maitoa.

Tuoreet omenat eivät menetä uunin lämmössä rapeuttaan.

Pizza koristellaan uunin jälkeen sitruunamelissalla, paahdetuilla pekaanipähkinöillä ja vaniljajäätelöllä.

Skiffer-ravintolan listaltakin on joskus löytynyt makea pizza, mutta se ei Suorannan mukaan saavuttanut suurta suosiota.

– Suomalaiset vierastavat jonkin verran vielä makeaa pizzaa, hän sanoo.

Makea pizza voi kuitenkin yllättää, ja sitä ehdottomasti kannattaa kokeilla, hän lisää.

