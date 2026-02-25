Ruokavaikuttaja Hanna Himangan talvipäivän lempikeittoa voi varioida oman jääkaapin sisällön mukaan.
Pakkaspäivänä maistuu lämmittävä keitto! Ruokavaikuttaja Hanna Himanka vinkkasi Huomenta Suomessa oman lempiohjeensa.
– Tämä on minulla aika usein kierrossa oleva keitto. Kutsun sitä minestroneksi, mutta se voi olla mitä vain, koska voit vaihtaa raaka-aineita sen mukaan, mikä menee sesonkiin ja mitä jääkaapista löytyy.
Keiton valmistuksen liittyy Himangan mukaan tietty kaava, jonka avulla sopan voi aina tehdä. Keiton valmistus alkaa kasvisten, kuten sipulin ja varsisellerin, kuulottamisella. Vakioaineksina Himanka käyttää aina myös valkoisia papuja ja pientä pastaa, jotta keitosta tulisi ruokaisampi.
– Sitten tomaattimurskaa, tuoreita tomaatteja tai säilöttyjä kokonaisia tomaatteja – ihan mitä itse haluaa käyttää. Ja sitten kasvislientä pari litraa.
Valmistuu tarvittaessa nopeastikin
Parasta keiton valmistuksessa on se, että se valmistuu tarvittaessa nopeastikin.
– Voit keittää sitä vaikka vartin tai kaksi tuntia.