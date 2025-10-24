Tunnetko jo erilaiset emmentaljuustot?

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu tuttujen arkijuustojen, edamin, goudan, kermajuuston ja emmentalin, erot.

Juustohifistelyssä voi kuitenkin ottaa myös askeleen pidemmälle ja tutustua esimerkiksi emmentaljuuston alaluokkiin. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, mitä eroa on mustaleima-, sinileima- ja punaleimaemmentalilla?

Käytännössä nämä väritermit kertovat jotain juuston kypstysajasta ja vahvuudesta.

Sinileima

Sinileima on emmentaljuustoista miedoin. Valio Emmental sinileima on Suomen suosituin emmentaljuusto.

Useimpia sinileimajuustoja kypsytetään vähintään kolmen kuukauden ajan. Niiden maku on mieto, raikas ja hieman pähkinäinen. Sinileima-emmental sopii hyvin esimerkiksi arkijuustoksi leivän päälle.