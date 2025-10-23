Donitsikahvilaketju Round on paininut pitkään taloudellisten haasteiden kanssa ja hakeutuu nyt velkasaneeraukseen.
Donitseistaan tunnettu kahvilaketju Round hakeutuu velkasaneeraukseen. Yritys tiedottaa asiasta Instagram-sivuillaan.
Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö ELO on myös hakenut Round Itis Oy -yritystä konkurssiin. Hakemus on tullut vireille 22.10.2025 ja koskee Itiksen Round-toimipistettä. Yrittäjä Harri Siekkisen mukaan asia on kuitenkin jo ratkaistu.
– Tälle on sovittu maksusuunnitelma jo viime viikolla, ja asia on sen puolelta kunnossa, Siekkinen kommentoi MTV Uutisille.
"Merkittäviä taloudellisia vaikeuksia"
Ketju päätti kuitenkin tiedottaa nyt kaikkia toimipisteitään koskevasta velkasaneeraussuunnitelmasta selventääkseen yrityksen tilannetta.
– Alun perin suunnittelimme jakavamme tämän uutisen virallisesti 3.11., antaen kumppaneillemme ja työntekijöillemme riittävästi aikaa käsitellä sitä. Koska tilanne kuitenkin vaatii nyt läpinäkyvyyttä, jaamme sen tänään.