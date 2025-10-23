Jos julkaisu ei näy, katso se

– Alun perin suunnittelimme jakavamme tämän uutisen virallisesti 3.11., antaen kumppaneillemme ja työntekijöillemme riittävästi aikaa käsitellä sitä. Koska tilanne kuitenkin vaatii nyt läpinäkyvyyttä, jaamme sen tänään.

Donitsikahvilaketju Round on paininut pitkään taloudellisten haasteiden kanssa ja hakeutuu nyt velkasaneeraukseen.

– Viimeisen kuuden kuukauden aikana olemme tehneet kovasti töitä saavuttaaksemme kestävän taloudellisen tason, ja viimeisen kolmen kuukauden aikana olemme vihdoin olleet taas kannattavia ja toimineet lähes budjettiemme mukaisesti.

Miten käy toimipisteille?

Taloudelliset haasteet ovat kuitenkin päässeet kasaantumaan kuukausien aikana, minkä vuoksi ketju aikoo hakeutua velkasaneeraukseen. Tavoitteena on järjestellä lainoja, laskuja ja vastuita uudelleen yhdessä viranomaisten kanssa.

– Toistaiseksi pidämme Kampin, Itiksen ja Kallion virallisina myymälöinämme, koska ne ovat olleet jatkuvasti kannattavia. Iso-Roban ja Triplan myymälöiden tulevaisuutta arvioidaan vielä, eikä virallista päätöstä ole vielä tehty.