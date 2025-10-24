Juustolautanen on syksyn ehdoton herkku. Näin koostat herkullisen juustolautasen viinipareineen.
Huomenta Suomessa piipahdettin perjantaina Helsingin Messukeskuksessa tänä viikonloppuna järjestettävillä Viini & Ruoka -messuilla.
Pitkän juustonvalmistushistorian omaavalla Porlammin Meijerin osastolla selvisi, millainen on suomalaisten juustomaku, ja miten juustoja oikein kannattaa nautiskella.
Tällaiset juustot kiinnostavat nyt suomalaisia
Juustolan vt. toimitusjohtaja Emilia Vähämartin mukaan suomalaisten juustomaku on aika perinteinen, mutta monia kiinnostaa entistä enemmän kokeilla myös jotain uutta.
– Toki nyt on hyvä, kun tulee myös muualta ulkomailta juustoja, niin on helpompi maistella myös makuja maailmalta.
Yksi kasvava tuoreryhmä on myös täysin kasvipohjaiset juustot. Niissä käytetään maidon sijaan esimerkiksi kookosrasvaa.
– Ehkä päällimmäinen trendi nykypäivänä on fleksaaminen, eli sekoitetaan niitä perinteisiä ja kasvipohjaisia juustoja.