"Viskikielto" täysin puskista: Suomalaistislaamossa pöyristyttiin EU:n päätöksestä, jota voisi luulla aprillipilaksi

Eurooppalaistislaamot eivät saa enää käyttää ruisviskeissään termiä "Rye Whisky". Syynä on yli 20 vuotta vanha kauppasopimus.

Suomalaistislaamo Kyrö Distillery tiedottaa viranomaisilta tulleesta yllätysohjeistuksesta, joka on saanut eurooppalaiset viskintuottajat hämilleen. Viranomaiset ovat yhtäkkiä panneet täytäntöön yli kaksikymmentä vuotta sitten solmitun kauppasopimuksen ruisviskipykälän.

– Viranomaisilta tullut ohjeistus estää eurooppalaisia tislaamoita käyttämästä tuotteissaan termiä "Rye Whisky", huolimatta siitä, että monet tislaamot ovat valmistaneet ja myyneet ruispohjaisia viskejään kyseisellä nimellä jo vuosikymmeniä, Kyröltä kerrotaan tiedotteessa.

Aprillipäivänä lähetetty tiedote saattaa aluksi vaikuttaa pilalta, mutta Kyrö Distilleryn perustaja Mikko Koskinen vakuuttaa, että kyse ei valitettavasti ole sellaisesta.

– Niin sanottu mindfuck-kerroin nousee ihan uusille kierroksille, kun tämän lähettää aprillipäivänä. Tämä on todella uskomatonta, Koskinen kommentoi MTV Uutisille.

Ruisviskin nimi menee piiloon: "Tuli täytenä yllätyksenä"

Kyrö Distilleryn mukaan EU:n kielto vaikeuttaa eurooppalaisten tislaamoiden yritystoimintaa, eikä se palvele tislaamoiden mukaan myöskään kuluttajia. Pullojen etiketeistä voi nyt olla hankalampi löytää tietoa siitä, että kyse on ruisviskistä.

Kiistassa on kyse 2000-luvun alussa tehdystä EU:n ja Kanadan välisestä kauppasopimuksesta, jossa suojattiin alkoholijuomien maantieteellisiä merkintöjä. EU sai näin yksinoikeuden muun muassa samppanjaan ja vastineeksi Kanadalle annettiin yksinoikeus "Rye Whisky" -termiin. Sopimus ja sen rajoitukset eivät ole olleet eurooppalaisten viskintuottajien tiedossa.

Kauppasopimus ei ole tätä ennen noussut suomalaisille ruisviskintuottajille, Kyrö Distillerylle sekä Helsinki Distilling Companylle, esiin.

– Tämä tuli täytenä yllätyksenä. Ei tullut mieleen, että tälläinen olisi edes mahdollista, toteaa Kyrö Distilleryn Master Distiller Kalle Valkonen tiedotteessa.

Sen lisäksi, että termi "Rye Whisky" on kielletty, myös sanojen "Rye" ja "Whisky" esiintyminen etiketissä samalla rivillä on kielletty. Kyrön Mikko Koskinen kokee asetelman epäreiluksi.

– Se on kuin tekisi ekstra-neitsytoliiviöljyä, ja yhtäkkiä ei pystyisi kutsumaan tuotetta extra-neitsytoliviiöljyksi. Eikä edes oliiviöljyksi, Koskinen sanoo tiedotteessa.

Etiketit vaihtoon

Kyrön ruisviskin nykyinen ja tuleva etiketti.Kyrö Distillery

Lainsäädännön vuoksi Kyrö Distillery muuttaa viskiensä etiketit kaikille kolmellakymmenellä markkina-alueellaan: ruisviskistä kertova termi poistetaan kiellon mukaisesti ja määritelmäksi tulee "Whisky from a Sauna" viitaten yritysidean syntypaikkaan.

– Toisaalta uusi tuotenimi voi jopa erottua edukseen viskien joukosta. Saunalla voittoon, Koskinen vitsailee MTV Uutisille.

Kyrön Mikko Koskisella on tiedossa ainakin parisenkymmentä eurooppalaista ruisviskivalmistajaa, jota muutos koskee. Tarkkaa tietoa siitä ei ole, miksi EU:ssa päätettiin yhtäkkiä tarttua vanhaan lakipykälään.

– En ole kuullut mitään siitä, että Kanada olisi ollut aktiivinen asiassa. Oma veikkaukeni on, että jossain EU-maassa on joku valmistaja kysynyt, voiko tuotetta nimittää ruisviskiksi ja asia on siitä edennyt komissioon asti.

Eurooppalaiset viskintuottajat kokevat säännöksen harhaanjohtavaksi ja myös epäoikeudenmukaiseksi. Kanadalaisessa "ruisviskissä" ei nimittäin välttämättä ole edes ruista. Eurooppalaiset ruisviskit on sen sijaan tehty pääsääntöisesti rukiinjyvistä.

Katso myös: Näin viskiä valmistetaan Suomessa

10:19 Viiden jälkeen -ohjelma vieraili viskitislaamolla tutustumassa klassikkojuoman valmistamiseen.