Tältä näyttää Suomen suurimmassa viskikellarissa, jossa kypsyy 100 000 litraa viskiä

Suomalaiselle viskille toivotaan tulevaisuudessa vieläkin suurempaa kansainvälistä menestystä. Viiden jälkeen -ohjelma vieraili yhdellä viskitislaamolla tutustumassa klassikkojuoman valmistamiseen.

Viski yhdistetään perinteisesti Skotlantiin ja monelle voikin tulla yllätyksenä, että Suomestakin löytyy kotimaisia kansainvälisesti palkittuja viskejä. Yksi suomalainen viskintuottaja on The Helsinki Distilling Company, jonka tiloissa on valmistettu viskiä vähän reilun kymmenen vuoden ajan.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailtiin yrityksen viskikellarissa, jossa kypsyy tällä hetkellä hieman vajaa 100 000 litraa viskiä.

– Viski on aluksi aika vaaleaa ja kirkasta, sitten se saa kovasti väriä ja makua näistä tynnyreistä – vähän riippuu, minkälainen tynnyri valitaan kypsytykseen. Viskin maku pyöristyy tynnyrissä, sieltä tulee siihen tammen makua. Makuun vaikuttaa myös se, minkälaisia tislejä siinä tynnyrissä on aiemmin ollut, minkälainen polttoaste tynnyrissä on ja kuinka monta kertaa sitä on mahdollisesti aiemmin käytetty. Tynnyrin koko myös vaikuttaa todella paljon siihen, minkälainen kypsytyksestä tulee, sanoo tislaajamestari Mikko Mykkänen The Helsinki Distilling Companysta.

Enkelten osuus haihtuu ilmaan

Viskiä tehdessä puhutaan myös enkeleistä, mutta ei suinkaan uskonnollisista syistä.

– Tavallaanhan tämä viski on tietynlainen uskonto meille viskiharrastajille, Mykkänen vitsailee.

– Enkelten osa on kuitenkin sitä, kun viskitynnyristä haihtuu kaiken aikaa jonkun verran alkoholia pois. Se haihtuminen tietysti yritetään pitää mahdollisimman pienenä, mutta samaan aikaan on tärkeää, että tynnyri on vuorovaikutuksessa ilman kanssa ja se viski myös siellä sisällä. Enkelten osuus siis tarkoittaa, että kun viskiä haihtuu, niin se menee enkeleille. Eli ei pelkästään tislaajamestari käy täällä maistelemassa ja tynnyrin pinta laske, vaan se laskee ajan kuluessa ihan itsestäänkin.

Kansainvälistä nostetta alkuperämerkinnällä

Nyt suomalaisilla viskituottajilla on uusi unelma: saada pohjoismaiselle viskille EU:n alkuperämerkintä.

Viskimaailmassa vain Skotlantia, Irlantia, Yhdysvaltoja, Japania ja Kanadaa pidetään omina maantieteellisinä alueinaan, kun kaikki muut tuotantoalueet luokitellaan yhteen samaan "muiden maiden" -luokkaan.

Hankkeen edistämiseksi suomalaiset viskintuottajat ovat tehneet yhteispullotteen, joka on sekoitus kuuden tislaamon viskeistä.

– Tämä on mahtava projekti, meillä on hieno yhteistyö kaikkien suomalaisten kuuden viskintuottajan kanssa. Tässä viskissä on savua, vähän sherryä, vähän ruista ja ohraa. Meillä on tässä suomalaisen kuusimetsän tuoksu, pieni nuotion savukin leijailee, toteaa The Helsinki Distilling Companyn master blender Kai Kilpinen.

Kilpisen mukaan alkuperämerkintä takaisi pohjoismaiselle viskille virallisen statuksen, joka taas auttaisi vahvistamaan pohjoismaisen viskin asemaa maailmalla.

Kuinka viski oikein valmistuu, entä minkälaista on kypsytyskellarissa, jossa on 100 000 litraa viskiä kypsymässä?

