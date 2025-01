Suomalaistuotteita viedään nyt ökyjahdeille – näitä ruokia ja juomia miljardöörit himoitsevat

Superyacht Foodie Ranskan Rivieralla asuva Titta Uoti-Väisänen, 55, on perustanut Superyacht Foodie -brändinsä neljä vuotta sitten. Idea konsultointiyrityksen laajentamisesta ruokapuolelle tuli Business Finlandilta. – Kokouksessa kaksi Business Finlandin "Food from Finland" -ohjelman työntekijää heittivät ajatuksen, että miksei suomalaisia ruokapuolen yrityksiä auteta kansainvälistymään premium-alalle. Siitä ajatus sitten lähti. Aluksi mukana oli vain suomalaisyrityksiä, mutta nykyään valmistajia on myös muista Euroopan maista. – Superyacht Foodie ei itse myy mitään, me vain yhdistämme jahtien ostohenkilöstön ja tuotteen valmistajan, Uoti-Väisänen sanoo. Yritys maksaa Superyacht Foodiesille vuosimaksun, jota vastaan sen tuotteita markkinoidaan sekä superjahtien että yksityislentokoneiden miehistölle ja omistajille. Uoti-Väisänen itse maistaa ja valitsee mukaan tulevat tuotteet. Tulijoita olisi enemmänkin, mutta alalla laatu on tärkeämpää kuin määrä. – Autamme myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan tai pakkauksiaan. Tällä alalla kauniilla pakkauksilla on erittäin tärkeä merkitys. Uoti-Väisäsen yrityksestä on tekeillä kansainvälinen tv-dokumentti, joka julkaistaan ensi vuoden loppupuolella.