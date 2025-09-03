Varo! Yleinen virhe pilaa paistinpannun: "Suomalaisten perisynti"

Tuntuuko, että paistinpannut kuluvat puhki poikkeuksellisen nopeasti? Syynä saattaa olla "suomalaisten perisynti".

Suomalaiset pilaavat paistinpannunsa aivan liian usein hölmön käyttövirheen vuoksi. Tämä selvisi Fiskarsin ruokatoimittajille järjestämässä pannukoulussa syyskuun alussa.

Tuotepäällikkö Lauri Paavolan mukaan etenkään pinnoitettuja pannuja, kuten keraamisia paistinpannuja, ei tulisi koskaan kuumentaa tyhjänä. Pannulle pitäisi kuumentaessa lisätä vähintäänkin öljyä tai muuta rasvaa.

Älä laita kuumentumaan täydelle teholle

Kuumentamista ei myöskään kannata aloittaa kovimmalla mahdollisella tasolla.

– Nyt, kun induktiotasot ovat paljon yleistyneet, niin aika herkästi siellä laitetaan jopa buusteritoiminnalla pannu tyhjänä kuumenemaan. Silloin pannulle käy aika huonosti.

Paavolan mukaan kyseessä on "suomalaisten perisynti", jolla pannut yleisimmin tuhotaan. Pinnoitteet eivät kestä pitkään näin aggressiivista kuumentamista. Avainsana onkin tasaisempi lämmitys.

– Keraaminen pinnoite kestää oikeastaan paremminkin kuumuutta kuin sellainen vanha. Mutta kun nostetaan se lämpötila, niin se pitäisi myöskin laskea, ettei jätetä sitä kuumenemaan.

Onko sinulla halpispaistinpannu? Katso yllä olevalta videolta, mitä sille pitäisi aina tehdä liedellä.