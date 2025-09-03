Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Varo! Yleinen virhe pilaa paistinpannun: "Suomalaisten perisynti"

0:38imgKatso myös video: Tiesitkö? Näin halvalle paistinpannulle kannattaisi aina tehdä liedellä.
Julkaistu 03.09.2025 17:34
Toimittajan kuva
Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Toimittajan kuva
Fanni Parma

fanni.parma@mtv.fi

Tuntuuko, että paistinpannut kuluvat puhki poikkeuksellisen nopeasti? Syynä saattaa olla "suomalaisten perisynti".

Suomalaiset pilaavat paistinpannunsa aivan liian usein hölmön käyttövirheen vuoksi. Tämä selvisi Fiskarsin ruokatoimittajille järjestämässä pannukoulussa syyskuun alussa.

Tuotepäällikkö Lauri Paavolan mukaan etenkään pinnoitettuja pannuja, kuten keraamisia paistinpannuja, ei tulisi koskaan kuumentaa tyhjänä. Pannulle pitäisi kuumentaessa lisätä vähintäänkin öljyä tai muuta rasvaa.

Lue myös: Ethän tee näin käytetylle leivinpaperille? Saman virheen tekee moni

Älä laita kuumentumaan täydelle teholle

Kuumentamista ei myöskään kannata aloittaa kovimmalla mahdollisella tasolla.

– Nyt, kun induktiotasot ovat paljon yleistyneet, niin aika herkästi siellä laitetaan jopa buusteritoiminnalla pannu tyhjänä kuumenemaan. Silloin pannulle käy aika huonosti.

Paavolan mukaan kyseessä on "suomalaisten perisynti", jolla pannut yleisimmin tuhotaan. Pinnoitteet eivät kestä pitkään näin aggressiivista kuumentamista. Avainsana onkin tasaisempi lämmitys.

– Keraaminen pinnoite kestää oikeastaan paremminkin kuumuutta kuin sellainen vanha. Mutta kun nostetaan se lämpötila, niin se pitäisi myöskin laskea, ettei jätetä sitä kuumenemaan.

Onko sinulla halpispaistinpannu? Katso yllä olevalta videolta, mitä sille pitäisi aina tehdä liedellä.

Lue myös: Tiesitkö tätä leivinpaperista? Kolme hyödyllista kikkaa!

Lisää aiheesta:

Kannattaako "konepesun kestäviä" paistinpannuja oikeasti pestä astianpesukoneessa? Jos Helsingin pelastuslaitos antaa sinulle kokkausvinkkejä, tiedät jotain menneen kunnolla mönkään – Soilin hiiltynyt eväs keräsi hillittömiä somekommenttejaÄlä koskaan tee näin, kun lämmität ruokaa mikrossa!Kotiliesi: Saako leivinpaperin käyttää uudestaan? Monet eivät ole tulleet ajatelleeksi vaarallista riskiäHenri Alén tyrmää yleisen harhaluulon paistinpannuista: "Sellaista ei ole olemassakaan"Yksinkertainen tapa voi tehdä kahvistasi huomattavasti parempaa – ethän sorru näihin virheisiin, jotka voivat tuhota kahvinkeittimesi?
RuoanlaittoRuokaMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Ruoanlaitto