Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Onko sinulla halpispaistinpannu? Näin sille kannattaisi aina tehdä liedellä

0:38imgTiesitkö? Näin halvalle paistinpannulle kannattaisi aina tehdä liedellä.
Julkaistu 06.09.2025 09:44
Toimittajan kuva
Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Toimittajan kuva
Fanni Parma

fanni.parma@mtv.fi

Halvempikin paistinpannu toimii paremmin, jos sen kuumentaa tietyllä tavalla.

Kerroimme aiemmin suomalaisten pilaavan paistinpannunsa aivan liian usein hölmön käyttövirheen vuoksi. Tämä selvisi Fiskarsin ruokatoimittajille järjestämässä pannukoulussa syyskuun alussa.

Paistinpannuissa on eroja niin materiaalin kuin laadunkin suhteen. Fiskarsin muotoilujohtaja Petteri "Pepe" Masalinin mukaan halvimmissa pannuissa on usein todella heikko lämmön jakautuminen. Tämä tarkoittaa sitä, että pannu saattaa kuumentua vain siitä pisteestä, mistä induktiotaso tuottaa lämpöä.

– Laadukkaammassa pannussa on iso massa, joka lämmittää pannun tasaisemmin. Tämän näkee ihan lämpökameralla.

Halpispannuissa saattaa olla vain yksi kerros materiaalia, jolloin sen ominaisuudet eivät välttämättä mahdollista lämmön jakautumista tasaisesti. 

On kuitenkin olemassa eräs kikka, jolla myös halpispannun saa toimimaan ketterämmin! Katso vinkki yllä olevalta videolta.

Lue myös: Ethän tee näin käytetylle leivinpaperille? Saman virheen tekee moni

Lisää aiheesta:

Varo! Yleinen virhe pilaa paistinpannun: "Suomalaisten perisynti"Kannattaako "konepesun kestäviä" paistinpannuja oikeasti pestä astianpesukoneessa? Löytyykö sinulta tämä keittiöväline? Ruokatoimittaja ylistää: "Yksi hyödyllisimmistä ja monipuolisimmista"Jos Helsingin pelastuslaitos antaa sinulle kokkausvinkkejä, tiedät jotain menneen kunnolla mönkään – Soilin hiiltynyt eväs keräsi hillittömiä somekommenttejaKuluttaja-lehti testasi 17 paistinpannua: Voiton vei "edullinen ja helppokäyttöinen" – kallein sijoittui viimeiseksiKotiliesi: Saako leivinpaperin käyttää uudestaan? Monet eivät ole tulleet ajatelleeksi vaarallista riskiä
RuoanlaittoRuokaMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Ruoanlaitto