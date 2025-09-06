Onko sinulla halpispaistinpannu? Näin sille kannattaisi aina tehdä liedellä

Halvempikin paistinpannu toimii paremmin, jos sen kuumentaa tietyllä tavalla.
Kerroimme aiemmin suomalaisten pilaavan paistinpannunsa aivan liian usein hölmön käyttövirheen vuoksi. Tämä selvisi Fiskarsin ruokatoimittajille järjestämässä pannukoulussa syyskuun alussa.
Paistinpannuissa on eroja niin materiaalin kuin laadunkin suhteen. Fiskarsin muotoilujohtaja Petteri "Pepe" Masalinin mukaan halvimmissa pannuissa on usein todella heikko lämmön jakautuminen. Tämä tarkoittaa sitä, että pannu saattaa kuumentua vain siitä pisteestä, mistä induktiotaso tuottaa lämpöä.
– Laadukkaammassa pannussa on iso massa, joka lämmittää pannun tasaisemmin. Tämän näkee ihan lämpökameralla.
Halpispannuissa saattaa olla vain yksi kerros materiaalia, jolloin sen ominaisuudet eivät välttämättä mahdollista lämmön jakautumista tasaisesti.