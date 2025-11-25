Lieden päällä olevat ylimääräiset tavarat ovat SPEKin mukaan ylivoimaisesti suurin syy keittiön paloihin.

Noin joka kolmas kodeissa syttyvistä tulipaloista syttyy lieteen ja ruoanlaittoon liittyvistä syistä, usein ihmisen itsensä vuoksi. Tänä vuonna Paloturvallisuusviikon teemana onkin liesiturvallisuus.

Paloturvallisuusviikkoa vietetään 22.11.–1.12.25

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin mukaan yleisin syy keittiöstä alkaviin tulipaloihin on se, että lieden päällä tai sen lähettyvillä on sinne kuulumattomia asioita. Liedellä voi syttyä ruoan lisäksi nimittäin paljon muutakin.

– Ykkönen on se ruoka, kun sitä tehdään, mutta sitten kakkosena tulevat valitettavasti kaikenlaiset muoviset astiat. Kolmosena ja nelosena kahvinkeitin ja vedenkeitin, ja ne eivät todellakaan kuulu siihen liedelle, huomauttaa SPEKin vanhempi asiantuntija Ilpo Leino Huomenta Suomen haastattelussa.

– Ne kertovat siitä, että sitä säilytystilaa on niin vähän, että se houkutus laittaa hetkeksi tuohon jotain, on suuri. Ja sitten se unohtuu, ja väärä levy menee päälle, ja sitten siellä lämpiää ihan väärä tavara, Leino sanoo.

Pelkkä tyhjä liesi on harvoin syypää tulipalon syttymiseen.

Myös valvomaton ruoanlaitto sekä kuuma rasva ovat syypäitä tulipaloihin. Jo pienikin määrä rasvaa pannussa tai kattilassa voi syttyä liedellä tuleen, SPEK muistuttaa.

Ruoanlaiton jälkeen pannu tai kattila pitäisi ottaa pois liedeltä.