Paistinpannun pesun ja säilytyksen kanssa kannattaa olla tarkkana, mikäli ei halua pilata sitä.
Kerroimme aiemmin suomalaisten pilaavan paistinpannunsa aivan liian usein hölmön käyttövirheen vuoksi. Tämä selvisi Fiskarsin ruokatoimittajille järjestämässä pannukoulussa syyskuun alussa.
Paistinpannuissa on eroja niin materiaalin kuin laadunkin suhteen. Fiskarsin muotoilujohtaja Petteri "Pepe" Masalinin mukaan halvimmissa pannuissa on usein esimerkiksi todella heikko lämmön jakautuminen.
Yksi varma tapa pilata laadukkaampikin paistinpannu on pestä se väärällä tavalla. Myös säilytysvirheet voivat koitua pannun kohtaloksi.