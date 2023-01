Harri Syrjänen lupaa, ettei tämä makuyhdistelmä voi mennä pieleen – testaa pastaresepti: "Söin itse tätä kolme päivää"

MTV3-kanavan kokkiohjelmistakin tuttu Harri Syrjänen on erityisesti Instagram-seuraajilleen tuttu monista yhdessä kasarissa valmistuvista one pot -pastaresepteistään. Jos kätevästi valmistuvaa pastaruokaa tekee mieli, on Syrjäsen uusin vinkki omiaan tomaatti-feta-yhdistelmän ystäville.