Oletko jo testannut tv-kokin "helppoja arjen pelastajia"? Näin näppärästi valmistuu maukas kanapasta – "Aina tulee superhyvä lopputulos"

MTV3-kanavan kokkiohjelmistakin tuttu Harri Syrjänen on Instagram-seuraajilleen erityisen tuttu julkaisemaan one pot -resepteistä. Yhdessä kasarissa valmistuvat pastat ovat olleet seuraajien mieleen, ja Syrjänen muisteleekin tuoreessa Instagram-julkaisussaan, että ensimmäisestä one potista on jo pari vuotta aikaa.