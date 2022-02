Vaikuttaako kiristynyt maailmantilanne ruoan hintaan? Näin kaupat vastaavat

Lihatuotteiden hinta nousi keskimäärin 0,6 prosenttia ja viljatuotteiden ja leipien 0,8 prosenttia. Myös tuoteryhmien sisällä hintakehityksessä on eroja: sianlihan ja naudanlihan hinta nousi vuoden 2021 aikana, kun taas siipikarjanlihan hinta laski.

Miten Ukrainan tilanne näkyy ruoan hinnassa Suomessa?

Lidl: Raaka-aineiden hinnat voivat heijastua hankintaketjuun

Lidlin kaupallisen johtajan Mikko Forströmin mukaan on vielä vaikea arvioida, miten Ukrainan tilanne tulee vaikuttamaan tuotteiden saatavuuteen tai hintaan.

Näin vastaa SOK

Päällysahon mukaan pääosa S-ryhmässä myynnissä olevista elintarvikkeista on kotimaassa tuotettuja ja valmistettuja. S-ryhmällä on valikoimassaan yksittäisiä tuotteita säilyvissä elintarvikkeissa, joita tuottamassa tai pakkaamassa on ollut ukrainalainen tehdas.