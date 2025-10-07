Nyt selvitetään, onko kauppojen halvimmista leikkeleistä mihinkään.

Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella maistellaan ja vertaillaan kauppojen halvimpia tuotteita.

Jaksoissa otetaan vertailuun K- ja S-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien ruokia ja juomia. Mukana on siis aina muun muassa Xtraa, Coopia, K-Menua, Pirkkaa, Milbonaa ja Dulanoa.

Tuoreessa jaksossa Fannin ja Petran maistelussa olivat kauppojen halvimmat kalkkunaleikkeleet. Voiko halvalla saada syöntikelpoista leikkelettä?

– Traumaattinen kokemus, raadista muun muassa kommentoitiin kesken maistelun.

Mikä halvimmista leikkeleistä on paras? Katso videolta voittaja!