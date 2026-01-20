Kauppoihin tulee nyt Suomen ensimmäinen Sydänmerkillä varustettu meetvursti.

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin maanantaina Snellmanin uudesta innovaatiosta leikkeleisiin liittyen. Lihatalo tiedotti tuovansa myyntiin ensimmäiset nitriitittömät leikkeleet, joissa nitriitti on korvattu luontaisella sitrusuutteella.

Erilaisten leikkeleiden ravitsemus on tällä hetkellä selvästi tapetilla, sillä nyt oululainen elintarvikevalmistaja Kotivara kertoo tuovansa kauppoihin kaikkien aikojen ensimmäisen Sydänmerkki-meetvurstin.

Leikkeleet saivat kylmää kyytiä marraskuussa 2024 julkaistuissa uusissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa. Suositusten mukaan prosessoitua lihaa, kuten leikkeleitä ja makkaraa, suositellaan syömään vastaisuudessa mahdollisimman vähän – mieluummin ei ollenkaan.

Rutkasti vähemmän rasvaa ja suolaa

Uusi meetvursti sisältää 69 prosenttia vähemmän rasvaa ja 62 prosenttia vähemmän suolaa kuin tavanomaiset verrokkituotteet. Uutuusmeetvurstilla ei ole voimakassuolainen-merkintää, sillä sen suolapitoisuus on 1,5 prosenttia. Normaalisti meetvursteissa voi olla suolaa yli 4 prosenttia.

– Rasvan ja suolan määrää on vähennetty hallitusti ilman, että meetvurstille ominaisesta mausta ja rakenteesta on tingitty, Kotivaralta kerrotaan tiedotteessa.

Valmistajan mukaan uudenlaisen meetvurstin valmistuksessa hyödynnetään fermentointia, joka yhdessä hitaan kylmäsavustuksen kanssa antaa meetvurstille sen tunnusomaisen maun.

Mikä on Sydänmerkki?

Sydänmerkki on elintarvikkeista ja ravintoloista löytyvä merkki, joka kertoo, että tuote tai ruoka-annos on ravitsemuslaadultaan parempi valinta omassa tuoteryhmässään.

Sydänmerkin voivat saada tuotteet, joissa rasvan laatu on hyvää eli pehmeää, suolan ja sokerin määrä on maltillinen ja kuitua reilusti.

Sydänmerkki on EU:ssa rekisteröity ravitsemusväite, ja se on ainoa symboli Suomessa, joka kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta.

Sydänmerkki-tuotteita on Suomessa tällä hetkellä yli 2 500.

