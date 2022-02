Uusi ruotsalaiskeksintö haastaa kauramaidon – yksi ylivertainen ominaisuus

Onko kauramaidon siis aika väistyä? Brittiläinen supermarketketju Waitrose on ennustanut, että vuonna 2022 on perunan vuoro, kertoo The Guardian. Kauppa on tuonut perunamaidon valikoimiinsa helmikuussa. Suomeen Dug tulee myyntiin lähikuukausina, kertoo Kauppalehti.