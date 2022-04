Helsingissä voi pian saada roiman alennuksen kiinteistöverosta ja Motonet vaihtaa yllättäen nimeään – lankesitko näihin aprillipiloihin?

Hamstereille oma huonekalumallisto

Osuuspankki lanseeraa "kätevän 120 euron kolikon"

Helsingin kaupunkiympäristö on vihdoin ymmärtänyt monen tuskan siitä, että kaupunkiin rakennetaan vain laatikon muotoisia taloja. Siispä Helsingin kaupunki on päättänyt kieltää laatikkotalot. Jatkossa uusien Helsinkiin rakennettavien rakennusten on oltava muodoltaan joko sylinterin, pallon, pyramidin tai muun tavanomaisesta poikkeavan monitahokkaan muotoisia. Kaupungin arkkitehti Mira Pydi kommentoi, että laatikot ovat jo niin nähty muoto.

Laitilalta ihmeolut: Valmistukseen tarvitaan vain vettä, sokeria ja superhiivaa

Uusi lemmikkituoksu: Sílacca – Miau de Parfum

Motonet on jatkossa Moronet

EU kielsi turkulaisten piispanmunkin

R-kioski on päättänyt panostaa tavoitteeseen, että jokainen suomalainen söisi enemmän kalaa. Siksi yritys on perustanut tytäryhtiön, R-kiiskin.

– Näkymätön Ninni -pehmolelu on erityisen suuri ja sen korkeus on 40 cm. Ihana isompi pehmo on seisovassa asennossa ja sen kanssa on mukava leikkiä.