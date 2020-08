"Tuotteet maistuvat vereltä ja ahneudelta": Vegaanien suosima Oatly joutui kohun keskelle – osaomistajaa syytetään sademetsien tuhoamisesta

Oatly on suosittu erityisesti vegaanien keskuudessa ja se mainostaa tuotteitaan ympäristöystävällisinä, koska ne ovat maidottomia ja soijattomia.

"Maailman keuhkoina" pidettyjä Amazonin sademetsiä on raivattu muun muassa soijaplantaasien tieltä ja tämän vuoksi soijatuotteilla on omat vastustajansa. Myös karjatiloja pidetään osasyyllisenä ilmastonmuutokseen ja Oatly on ratsastanut tuotteidensa maidottomuudella.