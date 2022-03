Tuplaantuuko viljatuotteiden hinta ruokakaupoissa? Myllyn Parhaan toimitusjohtaja arvioi "maailmankaikkeuden kalleimman vehnän" seurauksia

"Sodan alkaessa hinta lähti pystysuoraan ylös"

– Kauppoja on lyötävä kiinni, arvauksia tulevasta hinnasta ja saatavuudesta tehtävä, varastojen kokoa ja riittävyyttä arvioitava, päätöksiä on tehtävä, päivittäin. Ruoan tuotanto on jatkuva prosessi, jonka on pyörittävä joka ikinen päivä.