Sari Essayahilta kovaa kritiikkiä hallitukselle: "Keskustakin on unohtanut viljelijät"

– Tämä hätä ei näy hallituksen toimissa mitenkään esimerkiksi tulevassa lisäbudjetissa, keskustakin on unohtanut viljelijät, Essayah lataa.

Essayah sanoo, että energian kallistuminen vaikuttaa maataloustuottajiin, mutta heidän myymänsä tuotteiden hinnat polkevat paikallaan. Osansa on myös satokauden säällä.

– Kun taustalla on vielä heikko satovuosi, niin jopa arviolta 2000 tilaa on tällä hetkellä maksuvalmiuskriisissä, kun tulojen ja menojen epäsuhta kärjistyy. Kyseessä on noin 15 % tiloista eikä muillakaan ole helppoa.