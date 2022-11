Ravintola-alan kuumin sesonki alkaa, mutta tammikuu huolestuttaa: "Mitä tapahtuu, kun ihmiset ovat käyttäneet rahat jouluna?"

– Eipä juurikaan. Pikkujoulukausi näyttää hyvältä. Jopa pientä kasvua on tulossa vuoteen 2019 verrattuna.

Kuinka tärkeä sesonki on?

– Pikkujoulukausi on tärkein yksittäinen sesonki. Se on kuitenkin kuukauden kestävä sesonki, jossa käytetään rahaa.

– Tällä hetkellä näyttää vielä hyvältä. Ihmisillä on säästöjä ja on patoutunutta kysyntää. Mitä tapahtuu sitten, kun ihmiset ovat käyttäneet rahat jouluna ja alkaa tammikuu, joka muutoinkin on aika ankea alalle? Jollain tavalla se tulee vaikuttamaan.