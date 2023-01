Tunnettu viskimerkki haastettiin oikeuteen Yhdysvalloissa: "Tuotteessa ei ole lainkaan viskiä"

Juomayritystä syytetään nyt harhaanjohtamisesta Fireball-tuotteillaan. Joukkokanteessa tuodaan esiin, että pikkupulloissa myytävät Fireball Cinnamon -juomat muistuttavat erehdyttävästi Fireball Cinnamon Whisky -tuotteita. Pullojen ulkoasu on hyvin samannäköinen, mutta todellisuudessa vain toinen tuotteista sisältää oikeasti viskiä. Fireball Cinnamon Whisky on vahvuudeltaan 33-prosenttista, kun taas Fireball Cinnamonin alkoholitilavuusprosentti on 16,5.