Miten karjalanpiirakka, vispipuuro, Vihreät kuulat ja salmiakki uppoavat Hollywood-tähdelle? Katso videolta maistelu!
Sisu 2- elokuvaa tähdittävä Hollywood-näyttelijä Stephen Lang vieraili lokakuussa Suomessa elokuvan ensi-illan tiimoilta. Pitkän uran tehnyt näyttelijä piipahti myös MTV:llä haastattelussa, ja jakoi ajatuksiaan Suomesta ja suomalaisista.
– Olen ymmärtänyt, että suomalaiset ovat maailman onnellisinta kansaa. Eikö vain? On hienoa olla onnellisten ihmisten keskuudessa. Se tekee minutkin onnelliseksi, Lang totesi.
Neljä Suomi-herkkua maistelussa
Hollywood-tähti laitettiin myös todellisen haasteen eteen: Langin tehtävänä oli maistaa ja arvioida yhteensä neljä Suomi-herkkua. Ensimmäisenä näyttelijä maistoi perinteistä karjalanpiirakkaa.
– Pidän siitä, maku on todella hyvä! Tämä olisi varmasti hyvää myös lämpimänä. Mukavan maanläheinen eikä maku ole liian vahva, Lang maisteli.
Seuraavaksi Lang maisteli vispipuuroa, Vihreitä kuulia ja salmiakkia. Yksi näistä herkuista ei ihan ollut Hollywood-tähden makuun.
– Olen aika varma, että sain siitä tarpeekseni, Lang naureskeli.