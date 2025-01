Tiesitkö tätä kauppojen appelsiineista?

Napa-appelsiinia, suklaa-appelsiinia vai kenties Jaffaa tai Taroccoa? Tässä talven vitamiinipalleroiden erot.

Kuten aiemmin kerroimme, monien sitrushedelmien kausi on nyt ruokakaupoissa parhaimmillaan.

Nämä sesongin vitamiinipommit sopivat syötäviksi sellaisenaan, mutta voit hyödyntää sitruksia myös esimerkiksi salaateissa, mehuissa, smoothieissa ja jälkiruoissa.

Tunnetko jo eri appelsiini- ja veriappelsiinilajikkeiden erot?

Napa-appelsiinit

Olet varmasti törmännyt kaupassa Navel- tai Navelina-appelsiineihin. Nämä nimitykset tarkoittavat napa-appelsiiniä. Ne on helppo tunnistaa siitä, että niiden toisessa päässä voi nähdä hedelmän sisällä toisen pienen appelsiinin alun, eli pullistuneen navan.

Satotukun mukaan napa-appelsiinit ovat raikkaan makuisia, suurikokoisia ja ne on helppo kuoria. Tämän appelsiinissa olevan sivuhedelmänkin voi syödä. Espanjan Navel-appelsiinit ovat mehukkaita, raikkaita ja sopivat syötäväksi sellaisenaan.

Suklaa-appelsiini

Suklaa-appelsiinit ovat myös napa-appelsiineja. Kyseessä on mutaatio, joka löydettiin Espanjassa vuonna 2006. Suklaa-appelsiinin nimi tulee kuoren rusehtavasta väristä. Appelsiinit ovat erittäin makeita.

Suklaa-appelsiinien hinta on yleensä tavallisia appelsiineja korkeampi, koska ne eivät ole niin satoisia.

Jaffa ja Valencia

Valencia on maailman viljellyin appelsiinilajike. Valecia Late on hyvin mehukas ja sitä kannattaakin hyödyntää nimenomaan mehuappelsiinina. Se sopii mehuun paremmin kuin napa-appelsiini. Valencia Laten pääsatokausi on hieman myöhemmin kuin napa-appelsiinien.

Jaffa-appelsiinit tunnetaan myös nimellä Shamouti. Niitä viljellään tyypillisesti Lähi-idässä, erityisesti Israelissa. Jaffa-appelsiinit ovat helposti kuorittavia ja lähes siemenettömiä. Niiden sesonki on parhaimmillaan maaliskuussa.

Puoliveriappelsiinit

Puoliveriappelsiinit ovat appelsiineja, joiden hedelmäliha on kaksiväristä tai heikosti punertavaa. Maku on Satokausikalenterin mukaan tavallista appelsiinia aromaattisempi.

Esimerkiksi napa-appelsiini Red Navel on puoliveriappelsiini Espanjasta. Se on maultaan hieman hapan.

Veriappelsiinit

K-ryhmän mukaan veriappelsiinit ovat parhaimmillaan helmikuussa, kun makeat Tarocco-hedelmät rantautuvat heviosastoille.

Monet asiantuntijat pitävätkin Tarocco-veriappelsiinia maailman parhaana appelsiinina sen maun ja terveellisyyden vuoksi.

Toinen suosittu Suomessa myytävä veriappelsiinilajike, Moro, on hieman Taroccoa happamampi lajike, mutta silti erinomainen veriappelsiini sekin.

Katso myös: Jaffa, Fanta vai halpisversio? Makutestissä limppareiden värit hämmensivät

7:41

Mikä limu voitti makutestin?

Lähteet: Allt Om Mat, Satotukku, K-ruoka, Satokausikalenteri, Easton Helsinki