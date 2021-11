Tiedätkö, miksi leipä putoaa lattialle lähes aina voipuoli alaspäin?

Jokaiselle on varmasti käynyt se joskus: aamulla unenpöpperössä leipää voidellessa paahtoleipä on livennyt käsistä ja pudonnut lattialle kuin hidastetussa elokuvakohtauksessa. Jostain syystä lopputulema tuntuu aina olevan se, että leipä putoaa maahan voipuoli alaspäin. Samalla leivästä tulee usein syömäkelvoton, sillä se imaisee välittömästi itseensä kaikki lattian tai maton karvat sekä muruset.

Putoamiskorkeudella suuri merkitys

Tutkijat pudottivat 100 paahtoleipää lattialle

Brittilehti Mirrorin mukaan leivän putoaminen lattialle on ilmiö, joka on puhuttanut sekä tavallista kansaa että tiedeyhteisöä jopa satojen vuosien ajan. Aiheesta on uutisoitu ainakin jo vuonna 1835 New York Monthly -lehdessä.